Red Lions halen Het Vlaamse Sportjuweel binnen en kloppen zo onder meer Wout van Aert

Wout van Aert kon na zijn sterk seizoen het prestigieuze Vlaamse Sportjuweel binnenhalen, maar het was buiten de Red Lions gerekend. De mannelijke Hockeyploeg heeft de prijs namelijk op haar naam kunnen zetten.

De Red Lions hebben Het Vlaamse Sportjuweel in de wacht kunnen slepen. Het Vlaamse Sportjuweel is een prestigieuze prijs die je maar één keer in je leven kan winnen. Vorig jaar werd het niet uitgereikt door het coronavirus, maar het jaar ervoor werd het gewonnen door Emma Meesseman.

Uiteraard heeft de overwinning op de Olympische Spelen daar iets mee te maken voor de Red Lions. De mannelijke hockeyploeg had volgens Sporza stevige concurrentie voor de trofee met Wout van Aert en Matthias Casse, maar ze trokken dus toch aan het langste eind.