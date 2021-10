Filippo Ganna doet er nog een medaille bij op WK baanwielrennen en kan eindelijk aan rustperiode beginnen

Het WK baanwielrennen van Filippo Ganna was al geslaagd nadat hij Italië aan een gouden medaille hielp in de ploegenachtervolging. Ganna is ook in de individuele achtervolging in actie gekomen. Opnieuw was de renner van Ineos goed voor eremetaal.

Filippo Ganna sprak voor de individuele achtervolging zijn allerlaatste krachten aan in wat reeds een heel lang en druk seizoen is geweest. Hij is dan ook een manusje van alles: de beste tijdrijder ter wereld, meesterknecht voor de klassementsmannen in de Giro en sleutelpion voor zijn land op de piste.

Een superfrisse Ganna had in de individuele achtervolging misschien nog voor goud kunnen gaan, maar hij moest deze keer vrede nement met een derde plaats en bijhorende bronzen medaille, wat nog altijd heel fraai is uiteraard.

Forza Filippo! @GannaFilippo signs off a tremendous 2021 in style, winning 🥉 in the men's IP at #Roubaix2021 🙌🇮🇹



Now, time for a hard-earned rest... 👏 pic.twitter.com/4yCyOPy6JG — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 22, 2021

Filippo Ganna kan nu de tijd nemen om aan een welverdiende rustperiode te beginnen. In 2022 begint hij aan zijn vierde seizoen bij Ineos.