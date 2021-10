OFFICIEEL: Bahrein-Victorious keert op stappen terug en geeft Wout Poels nieuw contract: "Hij vertrekt niet!"

Wout Poels blijft dan toch gewoon bij Bahrein Victorious. Nochtans had de ploeg eerst bekendgemaakt dat de Nederlander ging vertrekken, maar eerder was al uitgelekt dat beide partijen toch weer naar mekaar toegroeiden. Dat resulteert nu dus in een contractverlenging.

"Waar gaat Wout naartoe? Hij vertrekt niet!" Met die boodschap kondigt Bahrein Victorious de contractverlenging van Wout Poels aan op sociale media. Met daarbij een heerlijk filmpje als parodie op de film Wolf of Wall Street. Met dan het gezicht van Wout Poels in plaats van dat van Leonardo DiCaprio.

Poels heeft voor één seizoen bijgetekend bij Bahrein. "Ik ben blij dat we uiteindelijk tot een akkoord gekomen zijn en dat ik kan blijven koersen voor deze ploeg. Ik voel me hier goed thuis. Vorig seizoen behaalden we als collectief indrukwekkende resultaten."

En ook als individu: Poels kroonde zich ei zo na tot bergkoning in de Tour. Het is overigens niet enkel het sportieve dat Poels aanstaat bij Bahrein. "Er is een goede sfeer tussen de renners en de staff die ons helpt om te presteren."