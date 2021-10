Groot-Brittannië wil binnen enkele jaren de start van de Tour de France organiseren

Gaat de Tour de France in 2026 in Groot-Brittannië van start? Het zou zo maar eens kunnen, want het land wil dan het grootste wielerevenement van het jaar organiseren. Dan zouden ze ook etappes in Engeland, Wales en Schotland willen organiseren.

Rishi Sunak, de Britse minister van Financiën, zou, volgens Het Laatste Nieuws, het nieuws bevestigd hebben dat Groot-Brittannië de start van de Tour de France in 2026 wil organiseren. Er is echter nog geen officiële beslissing genomen. Als de start daadwerkelijk in Groot-Brittannië zou zijn, willen ze daar ritten in Engeland, Wales en Schotland. Afwachten of Groot-Brittannië ook effectief de start van de Tour de France dan zal mogen organiseren.