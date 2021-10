Ook Jumbo-Visma zeer tevreden met prestigieuze prijs voor Wout van Aert: "We kunnen het er niet meer over eens zijn"

Wout van Aert kan terugblikken op een uitstekend seizoen als renner van Jumbo-Visma. Ook de Nederlandse wielerformatie is uiteraard zeer tevreden over het werk van Wout van Aert in het voorbije wielerjaar.

Onder meer overwinningen in Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, drie ritten in de Tour de France en het Belgisch kampioenschap: Wout van Aert kende een zeer succesvol seizoen en daardoor is hij ook meer dan terecht verkozen tot Flandrien 2021.

Wie ook akkoord gaat met deze verkiezingsuitslag, is Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerformatie liet het weten op Twitter. "Flandrien van het Jaar. We kunnen het er niet meer over eens zijn", aldus Jumbo-Visma.