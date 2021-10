Wout van Aert is nog onzeker over deelname aan WK veldrijden, maar Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hebben al beslissing genomen

Wout van Aert gaf gisteren op de verkiezing van de Flandrien 2021 mee dat hij nog niet zeker is of hij gaat deelnemen aan het WK veldrijden. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zullen normaal gezien wel van start gaan.

Wout van Aert werd dinsdag nog verkozen tot de nieuwe Flandrien. In een interview achteraf gaf hij mee dat het voorjaar prioriteit is en dat hij daarom nog niet weet of hij wel gaat deelnemen aan het WK veldrijden.

Voor Mathieu van der Poel en Tom Pidcock is de keuze eenvoudiger. Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat de Nederlander en de Brit gewoon zullen strijden voor de wereldtitel in het veld. Met Wout van Aert lijkt er dus al één grote concurrent minder te zijn voor de twee renners.