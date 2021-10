Entourages Van der Poel en Pidcock over WK in VS: "Mathieu niet op punt dat hij die dingen zomaar kan schrappen"

Terwijl een WK-deelname van Van Aert twijfelachtig is, zijn Van der Poel en Pidcock wel van plan om mee te doen aan het WK veldrijden in Fayetteville. Hun entourages laten in hun kaarten kijken en onthullen waarom er bij hen geen vraagteken achter het WK staat.

"Ik zie niet goed in waarom we dat zouden laten vallen", zegt Christophe Roodhooft, ploegleider van Van der Poel, over het WK veldrijden in HLN. "Tuurlijk is het een beetje een 'ambetante' verplaatsing. Maar ik heb niet het gevoel dat Mathieu nu al op een punt in zijn carrière is aanbeland dat hij die dingen zomaar kan schrappen. Voorlopig is een afmelding niet aan de orde."

© photonews

Dat is dan duidelijk. Tom Pidcock rijdt het WK ook voor een stuk vanwege de erkentelijkheid tegenover het veldrijden. "Tom beseft heel goed dat cyclocross hem heeft gebracht naar zijn huidige niveau", haalt zijn trainer Kurt Bogaerts aan. "Dus brengt hij respect op voor die sport. En voor de concurrentie de ze een hele winter lang beoefent."

Bogaerts hoopt nog altijd op de aanwezigheid van de 'Grote Drie' in Amerika. "Het zou de discipline opwaarderen mochten zowel Wout, Mathieu als Tom aan de start komen in Fayetteville."