Froome volhardt ondanks aanslepende moeilijke periode: "Zolang ik progressie zie, geloof ik dat Tourzege haalbaar is"

Chris Froome heeft het nog altijd niet opgegeven. Froome blijft geloven dat een vijfde Tourzege mogelijk is, ook al heeft hij nog op geen enkel moment na zijn revalidatie de indruk gewekt zich nog te kunnen meten met de klassementsmannen in de grote ronden.

"Ik heb geen garantie dat ik voor een vijfde keer de Tour kan winnen. Dat weet ik ook, maar het blijft wel mijn doel", verzekert Froome in een gesprek met Cyclingnews. "Dat is wat me drijft om me honderd procent te geven. Of dat nu in 2022, het volgende jaar of het jaar nadien is. Ik ga er voor blijven werken, tot blijkt dat het niet meer mogelijk is."

Velen zouden stellen dat dat moment reeds aangebroken is, maar Froome dus niet. "Zolang ik progressie zie, geloof ik dat het nog haalbaar is." Sinds zijn zware val van twee jaar geleden, koerst Froome met een andere beleving. "Afzien heeft mij meer perspectief gegeven, in mijn leven, in mijn carrière. Ik ben zo dankbaar. Ik heb een tweede kans gekregen als profrenner."

Christopher Froome voelt zich in dat opzicht gezegend. "Ik weet dat niet veel renners die krijgen. Het geeft me de motivatie om terug te keren op mijn oude niveau", verklaart de viervoudige winnaar van de Tour de France.