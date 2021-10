Meersman kijkt uit naar Grote Drie maar kijkt nog het liefst naar vrouwencross: "Spektakel is altijd verzekerd"

De cross laat Gianni Meersman niet los. Het is genieten van de vrouwencross en uitkijken naar het aantreden van de Grote Drie in de mannencross. Meersman is als ploegleider van Alpecin-Fenix grotendeels met de weg bezig, maar het veld blijft zijn interesse genieten.

HLN vroeg hem of hij er naar uitkijkt Van der Poel, Van Aert en Pidcock weer in het veld bezig te zien. "Absoluut. Als die drie fenomenen meedoen, kijken er nog veel meer mensen naar de cross. Als je als renner met deze drie aan de start kunt winnen, dan is je seizoen geslaagd."

Maar ook elke zege in afwezigheid van de Grote Drie mag gezien worden, meent Meersman. "Natuurlijk is iedere overwinning mooi, want het is echt niet zo gemakkelijk om te winnen. Dat lijkt misschien zo, maar een cross winnen, is echt geen peanuts."

Waar Meersman pas echt graag voor de buis voor kruipt, is de vrouwencross. "Ik kijk liever naar de vrouwencross dan naar de mannencross. Spektakel is altijd verzekerd. De wedstrijden in Amerika waren fantastisch. De strijd tussen Vos, Brand en Betsema: likkebaarden."