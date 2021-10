Pool met verleden bij Quick.Step verandert opnieuw van ploeg en kan volgend jaar terecht bij EF

Opnieuw een verandering van omgeving: het Amerikaanse EF Education-Nippo haalt de Pool Lukasz Wiśniowski binnen. De Poolse hardrijder koerste dit jaar voor Qhubeka, nadat hij de twee jaren voordien bij CCC doorbracht.

Wiśniowski koerste ook nog voor Quick.Step in 2015 en 2016. Ondanks dat hij regelmatig van ploeg verandert, zit Wiśniowski nog vol ambitie. "Als kind keek ik al naar de Omloop, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Over die drie wedstrijden droomde ik. Mijn grootste doel is om ooit Parijs-Roubaix te winnen."

Het is niet min om zo'n doelstelling voorop te stellen. "Je moet altijd naar het grootste doel kijken en daarop focussen." Hij zal dat dus mogen proberen te verwezenlijken bij EF Education-Nippo.