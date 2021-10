Wereldkampioene Brand leeft na eindzege van vorig jaar toe naar de Koppenberg: "Kassei is het perfecte symbool"

Kan de wereldkampioene straks schitteren op de Koppenberg en de kassei mee naar huis nemen? Het zou alvast een schitterend scenario zijn voor zo'n veldritklassieker. Elke seconde telt ook meteen, zoals steeds in het X2O-klassement.

Lucinda Brand won dat klassement vorig jaar. Ze stelde haar overwinning veilig in de cross van Brussel. "Het was voor mij een zenuwslopende cross, maar voor de fans was het heel mooi om volgen. Het klassement op tijd geeft deze wedstrijd een andere dimensie."

Brand is dat wel al gewend van op de weg. "Het is moeilijker om te winnen, maar de strijd is pas ten einde als je de finish haalt. Strijden voor iedere seconde, dat is echte sport. Vorig jaar kon ik slechts één cross winnen, stiekem hoop ik dit jaar toch een paar extra wedstrijden als eerste over de streep te rijden. De Koppenbergcross zou al heel mooi zijn."

Want het is sowieso prachtig als je die op je palmares kunt zetten. "Een echte klassieker, de kassei als trofee is het perfecte symbool voor zo'n bijzondere wedstrijd."