Baanwielrennen introduceert de Champions League: talentvolle youngsters verdedigen Belgische eer

De Champions League is er voortaan niet enkel in het voetbal, maar ook in het baanwielrennen. Het moet het pistewerk aantrekkelijker maken voor het grote publiek. Vanuit België zullen vooral Tuur Dens en Jules Hesters wedstrijden in dit kader betwisten.

Verschillende manches maken deel uit van het regelmatigheidscriterium dat de naam Champions League meekrijgt, maar in anderhalve maand tijd worden al deze wedstrijden wel afgewerkt. In theorie zijn Kenny De Ketele en Lotte Kopecky geplaatst voor de Champions League. Voor de ene lonkt het einde van de carrière en voor de andere een verdiende vakantie na al een druk seizoen. De andere Belgen die geplaatst zijn voor de Champions League: Jules Hesters en Tuur Dens. De jeugd zal de Belgische eer moeten hooghouden. Op het voorbije WK baanwielrennen toonden deze jonge gasten wel dat ze daartoe in staat zijn. Dens was helemaal in de wolken met zijn zilveren medaille in de scratch. Hesters werd dan weer vijfde in de afvallingskoers.