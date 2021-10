Na succes met Vine komen opnieuw vijf Zwift-renners in aanmerking voor contract bij Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix gelooft in het potentieel van de allerbeste Zwift-renners op de weg. Jay Vine kreeg zo dit jaar een kans bij de ploeg en ontgoochelde niet. Vine kwam het best uit de Zwift Academy en Alpecin-Fenix had zich ertoe verbonden om de winnaar onder contract te leggen.

Dat draaide prima uit voor alle partijen. Vine begon meteen met een tweede plaats in een rit en in het eindklassement van de Ronde van Turkije. Ook in de Ronde van Burgos was de Australiër goed voor een topvijfnotering in een etappe en in de bergrit naar Pico Villuercas in de Vuelta reed Vine naar een derde plek.

Alpecin-Fenix is nu op zoek naar het volgende grote talent om een kans aan te geven, opnieuw via de Zwift Academy. Die gaat een nieuwe fase in: er blijven nog vijf renners over en één van hen zal volgend jaar dus ploegmaat zijn van Mathieu van der Poel.

De namen van de vijf renners die nog kans maken: Alex Bogna, Byron Munton, Cooper Sayers, Mads Rahbek en Sam Hill. In een serie testen in Mallorca zullen ze strijden voor dat profcontract.