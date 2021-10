Olympische kampioene die oranje armada verraste is sportvrouw van het jaar in haar thuisland

Eén van de verrassingen van het jaar was dat niet iemand van de oranje armada olympische kampioene werd, maar wel Anna Kiesenhofer. Zij is nu ook gelauwerd in haar thuisland. Kiesenhofer is in Oostenrijk verkozen tot sportvrouw van het jaar.

Bij aanvang van de olympische vrouwenkoers zaten nagenoeg alle favorieten in de Nederlandse ploeg. Annemiek van Vleuten dacht ook dat ze gewonnen had toen ze over de streep kwam, alleen was vroege vluchtster Anna Kiesenhofer daar al gepasseerd. Kiesenhofer wist uiteraard met haar geluk geen blijf toen ze het grootste moment uit haar carrière beleefde. Ook in haar thuisland weten ze die prestatie dus naar waarde te schatten. Haar olympische titel maakt Kiesenhofer meteen sportvrouw van het jaar in Oostenrijk.