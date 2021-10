Lander Loockx en Thijs Aerts rijden naar een podiumplaats in Luxemburg, ook bij dames Belgen 2 en 3

Geen cross in Belgiê op deze zaterdag, wel in Luxemburg. Met Lander Loockx en Thijs Aerts hebben twee landgenoten zich daar laten opmerken. Ze waren allebei goed voor een podiumplaats. Op het hoogste schavotje stond echter Felipe Orts.

Het was in Contern dat een UCI-veldrit op het programma stond. De waardeverhoudingen waren duidelijk in deze C2-cross: de Spanjaard Orts toonde zich de sterkste. Negentien seconden na hem bereikte Lander Loockx de aankoms. Aerts kwam binnen als derde, op 52 seconden van de winnaar.

Voor Orts was het de tweede overwinning van het seizoen. Ook bij de vrouwen was een podiumplaats in Contern het hoogst haalbare. Fauve Bastiaenssen en Suzanne Verhoeven werden mooi tweede en derde, maar de winst was voor Marie Schreiber, een thuisrijdster.