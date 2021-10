Van Aert was vorm van inspiratie voor Ganna: "Gedachte dat ik hem kon kloppen in zijn België was motiverend"

Op het WK tijdrijden in België kwam Wout van Aert slechts zes seconden tekort om Filippo Ganna te kloppen. Ganna had wel door dat Van Aert misschien wel zijn voornaamste belager zou zijn. De Italiaan haalde er mentale kracht uit om de strijd met Van Aert aan te gaan.

In een gesprek met ProCycling geeft Ganna een inkijk in zijn methode om het beste in zichzelf naar boven te halen in tijdritten. "Tijdens een wedstrijd heb je geen controle over je concurrenten. Je bent enkel gefocust op hoe je vooruit gaat. Je moet jezelf steeds meer pijn doen. Logisch, want het vermogen komt daar vandaan", verklaart Ganna.

"Ik maak het tijdens mijn trainingen wel heel persoonlijk", gaat de wereldkampioen tijdrijden verder. "Toen ik in 2019 twee minuten verloor op Rohan Dennis wist ik dat ik die twee minuten ergens moest vinden. Tijdens de trainingen heb ik dan aan Dennis gedacht. Dit jaar was Wout van Aert mijn inspiratie."

Het is eigenlijk een compliment voor Van Aert, al had die ongetwijfeld liever gewoon zelf wereldkampioen gewprden. "Hij is een geweldige renner en de gedachte dat ik hem kon kloppen in zijn België was een grote motivatie."