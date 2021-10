📷 "Getting Spanish": Annemiek van Vleuten maalt na zware val in Parijs-Roubaix weer kilometers door mooie regio

De blessures waren dan ook niet min: het schaambeen was op twee plaatsen gebroken en Van Vleuten had ook een schouderbreuk opgelopen. Een operatie drong zich dus op, gevolgd door een herstelperiode. Van Vleuten is

echter moeilijk lang van de fiets te houden.

Dat bleek enkele dagen geleden reeds toen ze met enkele ploeggenotes bij Movistar toch al eens op pad ging. Bij een nieuwe tweet heeft ze foto's geplaatst van een fietstocht van honderd kilometer door het mooie Cantabria. Onderweg is Van Vleuten twee keer gestopt.

Getting Spanish with 2 stops in 100km. 🙃😁 Discovering beautiful Cantabria by bike. (So far without too much rain :)) pic.twitter.com/xDSTVtJuTR