Alaphilippe onthult dat hij een nieuw doel heeft: "Het eindklassement in de Tour!"

We kennen Julian Alaphilippe als een alleskunner. Op elk terrein trekt hij wel zijn plan. Maar nu heeft hij zich een wel heel ambitieus doel gesteld: voor het klassement in de Tour gaan.

Alaphilippe onthulde dat vrijdag toen hij zijn boek 'Regenboog' aan de pers voorstelde. "Het algemeen klassement in de Tour zal waarschijnlijk wel het grote doel zijn", zei Alaphilippe, die de steun van Patrick Lefevere daarbij heeft. "Patrick heeft er veel zin in en daar heb ik rekening mee gehouden toen ik opnieuw tekende."

Hij zal er zich wel voor moeten transformeren, met een andere voorbereiding en trainingen. "Het is mogelijk, maar ik weet niet of ik het zou kunnen. Voorlopig richt ik me op doelen in de nabije toekomst."

Hij had het ook over de strijd met Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. "Mathieu houdt ook van onverwachte, onvoorzienbare dingen in de koers. Hij ontregelt graag en hij is vooral ook een aanvaller. Die heb je nodig om een levendige koers te krijgen. Hij is een rivaal, maar wel iemand die ik waardeer om zijn manier van koersen."

Maar hij kan zijn twee rivalen moeilijk peilen. "Je hebt renners aan wie je in de koers ziet hoe goed hun benen zijn. Maar bij Mathieu en Wout is het lastig om in te schatten hoe ze zich voelen. Ze zijn altijd sterk. Aan mij zie je het als ik geen goede benen heb. En zij zien dat."