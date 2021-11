Remco Evenepoel geniet vooral in de States: "Misschien komen we volgend jaar terug om echt te koersen"

Remco Evenepoel deed in de States mee aan de Belgian Waffle Ride. Op het koersen lag de nadruk niet echt, wel op het amusement. Dat zal wel goed gezeten hebben , maar ook het resultaat was verre van slecht: Evenepoel werd knap zesde.

Nochtans was dat niet waar Evenepoel wakker van lag, vertelde hij vlak voor de start van de gravelrace aan VeloNews. "Het is onze eerste gravelervaring. We zijn hier om ons te amuseren", verduidelijkte hij de intenties van zichzelf en zijn ploegmaat Cattaneo.

"We zitten beiden in het tussenseizoen, we zitten dus niet echt in koersmodus", ging Evenepoel verder. "We proberen te genieten van het gebied en een nieuwe plek te ontdekken. We vatten dit op als een onvergetelijke reis."

Al kan de insteek in de toekomst misschien wel anders worden. "Dit jaar zijn we hier om te genieten. Misschien komen we volgend jaar terug om echt te koersen." Dat belooft. Wat gaat het dan worden, top vijf of meer?