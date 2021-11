Maakt Eli Iserbyt ook carrière op de weg? "Gesprekken vinden nu al plaats"

Veldrijders die ook op de weg zich laten gelden, het is al lang geen uitzondering meer. Ook Pauwels Sauzen-Bingoal denkt daaraan.

De vraag is natuurlijk of dit zinvol is en in welke mate de renners dat zien zitten. “Eli is misschien wel iemand die een grote ronde zou kunnen gebruiken om zijn motor te vergroten. De vraag is hoe ver we moeten meegaan in dat verhaal”, klinkt het bij manager Jurgen Mettepenningen aan Sporza.

De ploeg procontinentaal maken zien ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal wel zitten. “Maar dan moeten onder meer Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck ook meegaan in dat verhaal.”

Volgens Mettepenningen vinden de gesprekken nu al plaats. “Het is niet omdat je een procontinentale ploeg bent, dat je morgen zomaar de Ronde van Italië kan rijden. Zo gemakkelijk gaat het niet gaan. Maar de gesprekken zijn ingezet. Eli is een topper en die moet je soigneren. Als hij aangeeft dat hij die stap wil zetten, dan moet je er aandacht aan besteden. En dan zullen we met onze sponsors bekijken hoe ver we kunnen meegaan in dat verhaal.”

Een uitleenbeurt tijdens de zomer komt er normaal niet. “Dat zou zomaar kunnen, maar ik ben er geen grote voorstander van. Dan neem ik het liever zelf in handen en kijk ik zelf hoe ver we met onze eigen structuur kunnen raken.”