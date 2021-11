Wout van Aert is het er helemaal niet mee eens: " Ik hoor zeggen hoe triest het is zonder ons"

Het ontbreken van de grote drie tenoren in het veldrijden zorgt duidelijk voor veel minder publieke belangstelling.

Dat Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock nog niet crossen heeft duidelijk zijn invloed op het aantal bezoekers op de cross.

Ook Wout van Aert ziet dat er minder volk is, maar hij is niet zeker of dat wel door hun afwezigheid zo gekomen is.

“Daar wordt nu voortdurend op gehamerd. De hele tijd wordt de vergelijking gemaakt met Mathieu en mij. Ik hoor zeggen hoe triest het is zonder ons. Dat zorgt ervoor dat de mensen thuis blijven. Maar ik ben het eens met Eli Iserbyt en ik vind dat de andere crossers ook spektakel leveren. Wat ik zie, is alles behalve saai”, zegt Van Aert aan HLN.