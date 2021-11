Alpecin-Fenix komt met update over twee jonge renners die in lappenmand lagen

Ryan Cortjens (20) en Antoine Benoist (22) hebben een jaar om snel te vergeten achter de rug. Alpecin-Fenix komt met een update over hun situatie.

Ryan Cortjens heeft een erg ongelukkig jaar achter de rug. Sinds de Jaarmarktcross van vorig jaar in Niel staat hij aan de kant. De 20-jarige Cortjens kreeg eind vorig jaar eerst te maken met een COVID-infectie, waardoor zijn wintercampagne in duigen viel.

Vervolgens blesseerde hij in mei zijn knie bij een ongelukkig ongeval. De voorste kruisband in de linkerknie was volledig gescheurd, wat leidde tot een lange periode van inactiviteit. Cortjens heeft bovendien te kampen gehad met een stekende pijn in de knie als gevolg van een ontsteking.

Hij is nog steeds niet in staat om pijnvrij te rijden. Sinds vorige week maakt hij weer korte ritjes op de fiets van ongeveer anderhalf uur. "Hopelijk heb ik vanaf nu geen pech meer. Ik hoop na nieuwjaar weer een paar veldritten te kunnen rijden."

Ook Antoine Benoist heeft sinds de wedstrijd van vorig jaar in Gieten niet meer kunnen koersen. Na een uitgebreide periode van voorgeschreven rust wegens bloedgerelateerde problemen, heeft de jonge Fransman enkele weken geleden zijn buitenritten hervat, zonder al te hard van stapel te willen lopen.

"Op dit moment gaat het goed", zegt hij. "Maar het zal wat tijd kosten om weer in goede vorm te komen en de competitie te kunnen hervatten. Ik wil de tijd nemen om alles goed te doen."