Remco Evenepoel wacht belangrijke beslissing: welke grote ronde is het best voor hem om uit te rijden in 2022?

Na zijn debuut in de Giro dit jaar is het ongetwijfeld de bedoeling van Evenepoel een grote ronde uit te rijden in 2022, eens hij zich een volledige winter goed heeft kunnen voorbereiden op het volgende seizoen. Alleen is de vraag: welke grote ronde moet dat dan worden?

Zowel voor de Giro, de Tour de France als de Vuelta zijn er argumenten aan te halen om die desbetreffende wedstrijd op te nemen in het programma van Remco Evenepoel volgend jaar. We zetten deze voor u hieronder even op een rijtje.

GIRO

Remco Evenepoel heeft nu al een eerste ervaring opgedaan in de Giro en zou daarop kunnen voortbouwen. In die eerste Giroweek was Evenepoel echt wel goed dit jaar en dat biedt perspectieven voor de toekomst. Het na 17 ritten moeten afstappen heeft hem zeker het besef gegeven hoe zwaar de Giro is en hem iets geleerd over wat er nodig is om een grote ronde uit te rijden.

TOUR

De ploeg laat hem wellicht nog niet meteen de Tour rijden, al zou Evenepoel dan wel meteen weten waar hij staat in het groterondewerk. Bovendien zal hij de komende jaren Pogacar nog vaak tegenkomen. Die heeft nu de voorsprong van al twee eindzeges terwijl Evenepoel de Tour nog niet gereden heeft. Van een duel met Pogi uit te weg te gaan, gaat Remco niet beter worden.

VUELTA

Ook een optie is om de Vuelta te rijden. Met mogelijk iets minder frisse concurrenten kan daar al meer mogelijk zijn. In de Vuelta zie je ook minder inzinkingen bij renners dan in bijvoorbeeld de Giro, waar klassementsmannen zich al eens vergalopperen. De Ronde van Spanje zou al zwaar genoeg zijn om mee te beginnen.