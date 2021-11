Thibau Nys heeft het moeilijk na het wegseizoen: "Nog niet half kunnen laten zien"

Thibau Nys heeft er een sterk seizoen als wegrenner opzitten, maar de 18-jarige wil zich ook in het veld uitdrukkelijk laten zien.

Nys kijkt zeer tevreden terug op het jaar 2021 tot dusver. De Europese titel bij de beloften was een absoluut hoogtepunt.

“De manier waarop ik Europees kampioen werd, dat gaat voor mij voor altijd bijblijven. Dat ik daar met de besten over die laatste klim kwam, is voor mij waardevoller dan wanneer ik in een massasprint had gewonnen. Dat zijn misschien straffe woorden, maar het maakte mij sterk dat ik bovenop de laatste klim met de beste beloftenklimmers ter wereld zat. Ik als klein crosserke, dat gaf een ongelofelijk goed gevoel. Dat ik daar zat, was voor mij van veel meer waarde dan de titel zelf”, zegt Nys in de podcast De koers is van Ons van Het Nieuwsblad.

Na het wegseizoen had hij wel liever al veel verder gestaan in de cross. De sleutelbeenbreuk gooide ook roet in het eten. “Het seizoen sleepte al een beetje voort, dus die WK-selectie kwam niet uit het niets. Ik wilde me daarna vooral goed voorbereiden op het wegseizoen en het volgende cross-seizoen, dan gaan ze nog verschieten van mij. Op de weg is dat al gelukt deze zomer, maar het tweede deel moet er nog aankomen. Ik heb nog niet half kunnen laten zien wat ik wil laten zien in de cross.”