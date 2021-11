Belgische klimmer maakt droom waar met overstap naar Deceuninck-Quick.Step: "Lefevere inspirerend persoon"

Nog een aanvulling voor Deceuninck-Quick.Step uit eigen land. Dit jaar was hij klimmer bij Alpecin-Fenix, vanaf 2022 is hij lid van de Wolfpack: Louis Vervaeke gaat voor de ploeg van Patrick Lefevere koersen. Een kinderdroom van Vervaeke gaat in vervulling.

"Als kleine jongen kocht ik mezelf een blauw truitje en droeg ik dat toen ik koerste tegen mijn broer en vriendjes in de straat. Om die trui nu in het profpeloton te gaan dragen, is ongelooflijk", kan Vervaeke amper geloven dat het werkelijkheid wordt. Vervaeke tekende een contract tot het einde van 2023. "Ik hoop om op vlak van klimcapaciteiten nog een stap voorwaarts te zetten de komende jaren. Ik zal vooral helpen en werken voor de kopmannen waar dat mogelijk is", is hij bereid om zijn persoonlijke ambities op de achtergrond te plaatsen. Vervaeke is alvast dankbaar voor het vertrouwen dat Patrick Lefevere in hem stelt. "Ik heb Patrick altijd een inspirerend persoon gevonden. Ik ben steeds een stille bewonderaar geweest van de manier waarop hij de ploeg leidt en hoe hij zijn renners beschermd."