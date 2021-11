Een extra uitdaging erbij als voormalig renster: Jolien D'hoore is ambassadrice van Baloise Ladies Tour

Wie kan je je beter wensen als ambassadrice van een Belgische wedstrijd dan Jolien D'hoore. Uitdagingen heeft ze al genoeg om na haar actieve wielerloopbaan mee aan de slag te gaan, D'hoore gaat bijvoorbeeld werken voor de Vlaamse bond. Dit ambassadeurschap neemt ze er graag bij.

De Baloise Ladies Tour, de gekende rittenkoers uit het vrouwenwielrennen door België en Nederland, heeft D'hoore aangesteld als ambassadrice. D'hoore was in het verleden twee keer eindwinnares van deze wedstrijd en won in totaal acht ritten.

"Ik ben heel vereerdd om ambassadrice te worden voor de Baloise Ladies Tour", reageert Jolien D'hoore. "Het was in de vroege jaren van de BeNe Ladies Tour dat ik echt doorbrak bij het grote publiek." Zo noemde de Baloise Ladies Tour vroeger.

"Het maakt de cirkel helemaal rond dat ik als ex-renster mee kan helpen aan bouwen aan het verdere succesverhaal van de Baloise Ladies Tour", besluit D'hoore.