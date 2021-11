Rutger Wouters en zijn team beperken de schade in ploegentijdrit in Burkina Faso

In de Ronde van de Burkina Faso doet de Belg Rutger Wouters het nog altijd goed. Een ploegentijdrit is de meest recente uitdaging waar de renners ginds voor stonden. Wouters en zijn ploeg Basso Team Flanders werden vierde en beperkten de schade.

Wouters won de eerste etappe in de Ronde van Burkina Faso en heroverde de leiding in de derde rit, om vervolgens de leiderstrui drie dagen na mekaar te dragen. In de zesde rit moest hij de leiding afstaan aan de Algerijn Hamza en vervolgens kondigde de ploegentijdrit zich aan.

Als de Belgisch kampioen tijdrijden bij elite zonder contract uit 2020 was Wouters uiteraard een belangrijke schakel voor het Basso Team Flanders: het reed de 33 kilometer lange tijdrit richting Zorgho in exact 38 minuten. Goed voor de vierde tijd.

De tijdrit werd gewonnen door de Marokkaanse selectie, die 22 seconden sneller reed dan Basso Team Flanders. Op KIBAG-OBOR-CTK en de Algerijnse selectie moest Basso Team Flanders slechts respectievelijk 1 en 2 seconden toegeven.