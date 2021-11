Peter Sagan verre van uitgeblust en duidt zijn twee prioriteiten aan voor 2022

Hou in 2022 toch nog altijd maar rekening met Peter Sagan. Hij zit met een aantal prioriteiten in zijn hoofd, zo verzekert hij, en ook qua motivatie is er geen enkel probleem. Sagan wil nog tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft.

Sagan sprak voor zijn deelname aan het Giro-criterium in Dubai met Cyclingnews. Ondanks de wat mindere resultaten de laatste paar jaar is er nog altijd de drang om nog eens ferm uit te pakken. "Ik wil nog altijd wat laten zien." Aan stoppen denkt hij dus niet. "Wanneer ik besluit om te stoppen, dan stop ik en keer ik nooit meer terug. Ik ga echter nog steeds door en ben nog jong, toch?" Sagan is de komende twee jaar renner van TotalEnergies. "Ik heb zeker nieuwe motivatie, door de verandering van ploeg", laat de Slovaak weten. "Sommige mensen gaan met me mee, maar het zal zeker een andere omgeving worden." Wat betekent dat voor zijn doelen in 2022? "Omdat ik voor een Franse ploeg rijd, wordt de Tour de France een prioriteit. En natuurlijk mik ik ook op het WK."