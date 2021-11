Zilveren medaillewinnaar ootmoedig: "Was niet sterk genoeg om Lars te volgen"

Quinten Hermans pakte uiteindelijk knap zilver op het EK veldrijden. "Maar we zijn op een erg sterke Lars van der Haar gebotst."

"Na half wedstrijd was het duidelijk dat iedereen een beetje op zijn plek terechtkwam", aldus Quinten Hermans na de race bij Sporza.

Niet sterk genoeg

"We hadden het vooraf niet verwacht misschien, maar we zijn op een erg sterke Lars van der Haar gebotst in deze race."

"Ik heb mijn best gedaan, maar op het einde was ik niet sterk genoeg om hem toch te kunnen volgen", aldus de zilveren medaillewinnaar.