17-jarige Aaron Dockx had plan vooraf al klaar: "Wilden hem onder druk zetten"

Aaron Dockx zette zichzelf nog wat meer op de kaart door het EK-goud te pakken bij de juniors. Hij reed al weg in de 1e ronde en finishte solo met een voorsprong van bijna een minuut op de nummer 2.

En dat was een plan dat vooraf bedacht was. "Topfavoriet David Haverdings rijdt doorgaans sterke tweede koershelften. Bedoeling was dus om zo hard mogelijk te starten en hem op die manier onder druk te zetten. In een rondje op pure 'power' de kloof slaan en die voor de rest van de tijd consolideren", legt hij uit in HLN.

"Even heb ik getwijfeld. Bij het ingaan van de tweede ronde keek ik op het bord: 'nog vijf ronden'. 'Oei', schrok ik. 'Da's nog veel, op die steile flanken van de VAM-berg'. (lacht) Ik zat à bloc, mijn benen liepen vol. Maar elke ronde kon ik mijn voorsprong wat verder uitdiepen. Het gaf me een extra 'boost'. De aanmoedigingen van vrienden en fans van bij ons in 't dorp brandden me vooruit."