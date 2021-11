32-jarige Brit denkt aan comeback naar het wielerpeloton

Krijgen we een comeback van Peter Kennaugh in het wielerpeloton? De kans bestaat, want hij zou zelf wel een terugkeer overwegen. Hij vertelde het in "Pete Kennaugh - The Book That Was Never Finished", een film van Wahoo Fitness.

Peter Kennaugh kon al terugkijken op een mooie carrière met onder meer overwinningen in de Critérium du Dauphiné en de eindwinst van de Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria. Daarnaast won hij ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In 2019 nam Kennaugh afscheid van het wielerpeloton als renner van BORA-Hansgrohe, maar nu zou de Brit denken aan een terugkeer. Kennaugh vertelde het in "Pete Kennaugh – The Book That Was Never Finished", een film van Wahoo Fitness. Het staat te lezen bij Wielerflits.