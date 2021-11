Allan Peiper heeft nieuwe uitdaging beet voor volgend seizoen: ex-ploegleider krijgt andere rol bij UAE Team Emirates

UAE Team Emirates heeft op sociale media laten weten dat Allan Peiper een nieuwe job krijgt binnen de ploeg. Hij zal niet langer als ploegleider werken, maar hij krijgt een rol als sportief en technisch adviseur.

👥 | UAE Team Emirates announce backroom team for 2022.



With 2022 already on the horizon, we’re pleased to announce the people who will work behind the scenes for the forthcoming campaign.



📝> https://t.co/XnkHlpye6n#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/u1QfYQ4tTH