David van der Poel haalt het nu wel van Belgische renner en is de sterkste in Spaanse cross

In het Spaanse Karrantza heeft David van der Poel dit weekend de zege kunnen binnenhalen. De Nederlander was net iets sterker dan onze landgenoot Lander Loockx en de Spanjaard Kevin Suarez Fernandez.

Zaterdag was Lander Loockx nog net iets sterker dan David van der Poel in de cross van Llodio, maar in Karrantza waren de rollen omgekeerd. David van der Poel maakte een sterke indruk en haalde ook de zege binnen.

De Nederlander haalde het deze keer wel van Lander Loockx, die tevreden moest zijn met de tweede plaats. De derde plaats ging uiteindelijk naar de Spaanse renner Kevin Suarez Fernandez.