Michael Vanthourenhout moet op EK veldrijden tevreden zijn met derde plaats: "Ik wilde meer, maar derde plaats was het hoogst haalbare"

Verrassing op het EK veldrijden zondag. Normaal moest het een strijd worden tussen onze Belgen, maar uiteindelijk ging Lars van der Haar met de zege aan de haal. Hij won voor Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout.

Michael Vanthourenhout had niet echt rekening gehouden met Lars van der Haar, maar hij is ook niet verrast door de zege van de Nederlander. "Van der Haar kan altijd meer als het parcours hem ligt. Het publiek stond ook achter hem en hij was gewoon de sterkste", aldus Vanthourenhout bij Wielerflits.

Zelf moest Vanthourenhout dus tevreden zijn met de derde plaats. "Ik wilde voor meer gaan, maar de derde plaats was het hoogst haalbare. Bergop was het iets moeilijker, maar ik ben toch blij dat ik nog voor het podium heb kunnen strijden."