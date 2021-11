Nys pakt gouden medaille, maar blijft natuurlijk ook Belg: "De opvolging is verzekerd"

Sven Nys zag zijn poulain Lars van der Haar met het goud naar huis gaan en dat stemde hem uiteraard tevreden. Toch had hij bemoedigende woorden voor de landgenoten, die ontgoocheld waren na het EK wielrennen.

“Het is zeker niet slecht voor de Belgen. Dat we niet naar huis gaan met een gouden medaille is niet nieuw. Vaak doen de Nederlanders het goed, maar maken we het goed bij de mannen elite. Dit keer niet, maar de Belgen moeten ook niet in blok gaan koersen als er maar één buitenlander in de buurt is", zei hij in Het Nieuwsblad.

Er staat een nieuwe generatie klaar om over te nemen, meent Nys. "Aaron Dockx zal zich blijven ontwikkelen en bij de beloften hebben we met Niels Vandeputte en zoon Thibau ook twee goede prestaties gezien. Soms zullen we eens naar huis gaan met een ereplaats, maar de opvolging is verzekerd.”