Vandaag zijn de sprintritten van de Giro voorgesteld: maar liefst zeven kansen voor de snelle jongens

Vandaag zijn we opnieuw wat te weten gekomen over de komende Ronde van Italië. Zo zullen er maar liefst zeven kansen zijn voor de sprinters om zich te tonen in de Italiaanse grote ronde.

Normaal staat de Giro bekend om haar monsterlijke bergritten, maar in 2022 lijken ook de sprinters heel wat kansen te krijgen om zich te tonen in de grote ronde. Zo zijn er maar liefst zeven kansen voor de snelle renners. Vandaag werden deze ritten voorgesteld door de organisatie van de Giro. De komende dagen zal er volgens Sporza ook nog meer informatie verschijnen rond de geaccidenteerde ritten en de bergritten.