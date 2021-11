Bondscoach Sven Vanthourenhout komt met verwijten, ook voor Thibau Nys

Bondscoach Sven Vanthourenhout had zich de medailleoogst op het EK veldrijden zeker anders voorgesteld, als je het koersverloop bekijkt.

Eli Iserbyt was de torenhoge favoriet, maar de Belgische veldrijders moesten zich tevreden stellen met zilver en brons. Volgens Sven Vanthourenhout was er geen andere kampioen geweest als er niet met landen maar ploegen gekoerst werd.

“De Belgen hebben elkaar niet geholpen, maar elkaar ook niet in het verlies gereden. Ze hebben de wedstrijd hard gemaakt en toch keerde Van der Haar terug. Dan was hij de sterkste”, zegt Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

Ook over de beloften was Vanthourenhout niet tevreden. “Daar hebben we goud laten liggen. Zowel Thibau Nys als Niels Vandeputte hadden in de slotronde niet de ballen aan hun lijf om verantwoordelijkheid te nemen. Ze hadden schrik om te verliezen en dat gebeurde dan ook.”