Joao Almeida blikt terug op relatie met Patrick Lefevere en de deal met Emirates

De 23-jarige Joao Almeida stapt over van Deceuninck-QuickStep naar UAE Team Emirates en maakt een bilan op.

De voorbije Giro zit Almeida, ook al wil hij dat niet toegeven, toch nog een beetje dwars. Hij moest toen rijden voor Evenepoel, maar die bakte er maar weinig van.

“Ik denk dat ik de sterktes en de zwaktes van Remco goed ken”, zegt Almeida aan Cyclingnews. “Hij heeft niet veel zwaktes en daarom is hij zo moeilijk te kloppen. Ik denk dat ik mag zeggen dat Remco emotioneler is als ik. Als je zo sterk bent als hij, ga je gewoon vol gas. Omdat ik misschien nog niet zo sterk ben, moet ik iets meer nadenken en verstandiger rijden om een resultaat te halen.”

De relatie tussen Patrick Lefevere en Almeida zou niet al te vlot verlopen zijn. “Patrick spreekt altijd veel in de media, maar ik lees dat soort zaken zelden. Ik probeer er niet op in te gaan en houd die dingen voor mezelf. Ik denk dat ik goede resultaten heb behaald. Toen ik afscheid nam van Deceuninck-QuickStep was het hele team blij voor mij. Daarom heb ik me ook tot het einde ingezet voor hen.”

Het aanbod van UAE Team Emirates lijkt financieel heel interessant te zijn. “Ik voelde me goed bij Deceuninck-QuickStep, maar UAE deed een heel goed aanbod en geeft me de mogelijkheid om kopman te zijn in grote rondes en andere rittenkoersen. Ik hou van hun plan met mij. Als ik enkel voor het geld had gekozen, dan was ik hier niet, want ik had betere aanbiedingen. Mijn grote doel voor 2022 is de Giro.”