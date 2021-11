Sven Vanthourenhout blikt vooruit op BK op de weg: "Ofwel een massasprint, ofwel ..." en "Daar ben ik blij om"

Het parcours voor het BK veldrijden en het BK wielrennen op de weg in Middelkerke werd deze week voorgesteld. Bondscoach Sven Vanthourenhout kijkt er alvast naar uit.

"Het parcours van de wegrit mag er voor mij best wezen. Ik ben blij dat het geen echt 'moeilijk' parcours is", aldus Vanthourenhout bij Sporza.

Brede wegen

"Ik bedoel daarmee dat het niet met draaien en keren en dergelijke meer is. De wegen zijn breed en we blijven in de omgeving van Middelkerke."

"Ofwel wordt het een waaierkoers ofwel komt het tot een massasprint maar ik verwacht ook hier een mooie titelstrijd", besloot Vanthourenhout.