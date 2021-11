Vinokourov aan het hoofd van continentaal team bij Astana: "Droomde ik al heel lang van"

Met Astana Qazaqstan Development Team zal er in 2022 ook een continentaal team rondrijden.

Alexandre Vinokourov wordt de algemeen manager, zo laat hij op de website van de ploeg zelf weten. Er wordt vooral naar jonge renners uit Kazachstan gekeken.

“Het wielrennen wordt steeds jonger en het vereist beter en diepgaander werk met de jonge talenten. Dit is de reden reden dat veel teams al hun eigen ontwikkelteams hebben”, klinkt het.

Het team zal de grootste wedstrijden voor U23 en elite rijden. “Ik droomde al heel lang van een ontwikkelingsteam en nu hebben we de kans om zo'n team op te richten binnen onze structuur. Ik denk dat dit een grote en belangrijke stap is in onze wereldwijde ontwikkeling als nationaal fietsproject en ik hoop dat we daarin gaan slagen.”

“Tot nu toe denken we aan ongeveer tien renners, waarbij de prioriteit ligt bij jonge renners uit Kazachstan, maar we zijn ook van plan om een paar getalenteerde renners uit andere landen uit te nodigen. Zo krijgen we de kans om een sterk team te ontwikkelen, waar de renners de kans krijgen om ervaring op te doen en van elkaar te leren, om op het niveau van ons hoofdteam te komen.”