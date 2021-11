Geen veldrit in Tabor voor Sanne Cant: landgenote heeft hersenschudding overgehouden aan val in Niel

Sanne Cant kwam in Niel zwaar ten val. Daarbij heeft onze landgenote volgens Sporza een hersenschudding opgelopen. Normaal gezien had ze zondag deelgenomen aan de veldrit in Tabor, maar nu moet Cant dat aan zich voorbij laten gaan.