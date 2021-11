Tim Declercq over Yves Lampaert: "Een goed in plaats van een uitstekend seizoen"

Yves Lampaert kan terugblikken op een goed seizoen, zo stelt zijn ploegmaat Tim Declercq in het opmaken van de eindbalans.

Volgens Tim Declercq mag Yves Lampaert best tevreden zijn met zijn seizoen, ook al ontbreken de absolute uitschieters.

“Als de puzzelstukjes in de E3, Gent-Wevelgem of Parijs-Roubaix, waar hij telkens superbenen had maar door pech of koersomstandigheden teruggeslagen werd, één keer in elkaar waren gevallen, zou hij een klassieker op zijn palmares gehad hebben. Het was nog altijd een goed seizoen, maar anders zou het een uitstekend seizoen geweest zijn”, zegt Declercq aan de Krant van West-Vlaanderen.

Alles moet volgens Declercq in rekening gebracht worden. “Vergeet ook niet dat Yves op het BK tijdrijden Remco Evenepoel klopte, in de Ronde van België Remco aan eindwinst hielp en een rit in de Tour of Britain won.”