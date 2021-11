Annemiek van Vleuten geeft update over haar herstel na val in Parijs-Roubaix en geniet van rol als boegbeeld

Annemiek van Vleuten fietst opnieuw, maar is nog altijd bezig aan haar herstel na Parijs-Roubaix. De Nederlandste renster kwam hard ten val in de eerste editie voor vrouwen. Het kost tijd om er weer helemaal bovenop te kunnen komen.

Op een evenement georganiseerd door Marca laat Van Vleuten weten hoe het met haar gaat. "Mijn herstel gaat stap voor stap, ik maak kleine vorderingen met trainen. Lopen gaat nog steeds moeilijk. Ik mag al bij al niet klagen, want ik denk dat alles volledig zal genezen."

Het is uiteraard geen toeval dat ze aan het woord komt in de Spaanse krant, als kopvrouw van Movistar. Van Vleuten voelt zich er al aardig thuis. "Beetje bij beetje leer ik Spaans, ik boek steeds betere resultaten en het team voelt aan als een familie."

Niet enkel bij Movistar, maar in de koers in het algemeen is Van Vleuten één van de absolute boegbeelden. Die rol kan ze wel appreciëren. "Het is mooi als jonge meisjes me vertellen dat ze willen zijn zoals ik. Het vrouwenwielrennen groeit en dat is alleen maar goed."