AG2R Citroën Team neemt afscheid van kopman: "Bedankt voor jouw overwinningen en jouw ervaring"

Na vier seizoenen bij AG2R Citroën Team houdt Tony Gallopin het voor bekeken bij de Franse wielerformatie. De ex-renner van onder meer Lotto Soudal staat namelijk voor een terugkeer naar Trek-Segafredo.

Gallopin kon in het verleden enkele overwinningen binnenhalen voor AG2R Citroën Team en dus wil de Franse ploeg hem bedanken voor zijn bewezen diensten. "Dank je kapitein Tony voor deze samen gereden kilometers, jouw overwinningen en jouw ervaring", aldus de ploeg op Twitter.

Merci capitaine @tonygallopin pour ces kilomètres ensemble, les victoires et ton expérience 🙌



Thank you Captain Tony for these kilometers ridden together, your victories and your experience 🙌#AG2RCITROËNTEAM pic.twitter.com/Y5F1k5WeHi