Brand herovert de leiding in UCI-ranking bij dames, nieuwe naam in top 3 bij de mannen

De nieuwe UCI-rankings zijn bekend. Brand zit weer op haar troon bij de vrouwen en bij de mannen verwelkomen we een nieuwe naam in de top drie. Dat zijn de voornaamste conclusies die we kunnen trekken uit de nieuwe rangschikkingen.

Bij de dames was het Denise Betsema die enkele weken helemaal bovenaan de ranglijst pronkte. Lucinda Brand heeft nu de koppositie echter opnieuw heroverd. Dat heeft ze onder andere te danken aan de Europese titel die ze recent behaalde op de VAM-berg. Bij de mannen is er wel nog dezelfde nummer één: Eli Iserbyt. Hij gaat Toon Aerts voorop in deze ranglijst. Dé man in vorm is natuurlijk Lars van der Haar, die het EK en de Wereldbekercross in Tabor won. Zo verzamelde hij aardig wat UCI-punten: Van der Haar stijgt dan ook naar de derde plaats op de UCI-ranking.