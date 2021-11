Fietsen van Ganna & co die gestolen en teruggevonden werden zijn opnieuw in land waar ze thuishoren

Het was een nare ervaring voor Filippo Ganna en zijn ploegmaats: hun fietsen werden gestolen tijdens het WK baanwielrennen. Een bittere pil voor de Italiaanse ploeg, maar de fietsen werden snel weer gevonden en zijn inmiddels terug in Italië.

Italiaans bondsvoorzitter Cordiano Dagnoni heeft in La Gazzetto dello Sport verzekerd dat de fietsen opnieuw zijn waar ze moeten zijn. Mecaniciens hebben ze maandag ingeladen, waarna de fietsen overgebracht werden naar Montichiari. Enkel een aantal wielen ontbreken.

Het zijn de fietsen waarmee Ganna en zijn maats olympisch kampioen mee werden in de ploegenachtervolging. Vijf dagen na de diefstal in Frankrijk werden de fietsen in Roemenië reeds teruggevonden tijdens een politieactie.