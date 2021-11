Fransman van TotalEnergies gaat geen ploegmaat zijn van Sagan en hangt fiets aan de haak

Net wanneer Sagan naar TotalEnergies komt stoppen is misschien wat jammer, maar de Fransman Jérôme Cousin (links) heeft er vrede mee. De 32-jarige Cousin stopt per direct met wielrennen. Dat heeft mij meegedeeld via de sociale media.

"2021 zal mijn laatste profseizoen en het begin van de rest van mijn leven zijn", zo verklaart Cousin op Instagram. "Ik hield van de uitdagingen, de reizen, de teamgeest en soms van die rust die mij zo goed beviel", beschrijft hij zijn avonturen als wielrenner. "Ik heb mijn lichaam in al zijn staten ontdekt dankzij het wielrennen, de mooiste sport die mij mijn leven lang zal vergezellen", laat Cousin de liefde voor de koers zeker niet los. "Het is een verhaal van liefde, dit was de school van het leven." Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door J É R Ô M E C O U S I N (@cousin_jerome) "Ik wil alle mooie personen bedanken die me vergezelden, me steunden en hielpen . Ik zal het nooit vergeten", rondt hij zijn bericht af.