Simon Yates is ambitieus naar volgend seizoen toe: Brit wil zich tonen in twee grote rondes

Dat Simon Yates een renner met heel wat talent is, wisten we natuurlijk al, maar volgend seizoen zal de Britse renner zijn kans wagen in twee grote rondes. Zo zouden de Giro en de Tour op zijn programma staan.

Simon Yates kon in het verleden al twee ritten en eindwinst in de Vuelta op zak steken en ook in de Giro maakte hij al indruk met vier ritzeges. Daarnaast won Yates ook al twee ritten in de Tour de France.

Volgend seizoen zou Simon Yates volgens Cyclingnews op de roze trui azen, want hij gaat voor eindwinst in de Giro. Het zou niet de enige grote ronde worden van Yates volgend seizoen, want hij zou ook op ritzeges willen jagen in de Ronde van Frankrijk.