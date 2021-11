🎥 Testdag bij Intermarché-Wanty-Gobert is de moeite: het kraakt bij Van Melsen in alle voegen

Intermarché-Wanty-Gobert en Kévin Van Melsen zitten met hun hoofd al in 2022. Testen en nog eens testen: dat is wat dat betekent. Van Melsen laat alvast blijken bereid zijn om diep te gaan, is te zien op door de wielerploeg verspreidde beelden.

Voor Intermarché-Wanty-Gobert is de voorbereiding op het volgende seizoen reeds begonnen. Deze week staat dan ook in het teken van training, testen en teambuilding. En bij die testen kan het er al eens hevig aan toegaan. Dat is te zien op beelden op de Twitterpagina van Intermarché. In een filmpy dat een test bij Kévin Van Melsen vastlegde, gaat de renner wel heel erg diep. Zoveel mogelijk pedaalslagen halen op korte tijd? Geen probleem voor Van Melsen. You can actually hear @kevinvanmelsen’s legs screaming pic.twitter.com/si77k6optY — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) November 16, 2021 Het kraakt in alle voegen, maar de renner brengt de test wel tot een goed einde. Als ze met deze inzet volgend jaar aan de start komen in elke koers, komt het ongetwijfeld in orde voor de troepen van Hilaire Van der Schieten.