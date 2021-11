VOORBESCHOUWING: Uitkijken naar De Ketele, sterk Deens duo en Keisse/Cav in Zesdaagse van Gent

De Zesdaagse van Gent is er weer, met Kenny De Ketele, Iljo Keisse en Mark Cavendish als publiekstrekkers bij uitstek. Dit moet een topeditie worden, die in grote mate toch wel in het kader staat van het afscheid van De Ketele aan Gent.

Vorig jaar kon de Zesdaagse van Gent niet doorgaan, dit jaar is dat gelukkig wel het geval. Vooraleer de pistiers met hun knalprestaties het publiek beginnen op te zwepen, bekijken we van welke duo's we het meeste mogen verwachten.

Wie baanwielrennen zegt, zegt tegenwoordig ook Denemarken, met dat ijzersterke duo Mørkøv/Hansen. Als wereld-en olympische kampioenen in de ploegkoers moeten zij hun visitekaartje niet meer afgeven. In aanloop naar Gent wonnen ze ook een andere zesdaagse. Mørkøv en Hansen mogen dus gerust de topfavorieten genoemd worden.

Dan moeten ze wel voorbij titelverdedigers Kenny De Ketele en Robbe Ghys. De Ketele en Ghys kunnen nog een laatste keer tonen wat voor een sterk duo ze zijn. Het is dus de laatste Zesdaagse van Gent voor De Ketele en iedereen gunt hem wel een afscheid door de grote poort. Doet hij er nog een overwinning bij?

Of komen de Nederlanders met de hoofdprijs lopen? Met renners als Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip is dat altijd mogelijk. Niet voor niets zijn zij de Europese kampioenen in de ploegkoers. Wegens onvoldoende wedstrijden gereden mochten ze niet naar het WK, in het Kuipke mogen ze wel het publiek entertainen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere goed op mekaar ingespeelde duo's en die kunnen steeds sterk voor de dag komen. Dan denken we aan Hesters/Vergaerde. Hesters zette zijn talent nog in de verf met een vijfde plek in de afvalkoers. De mannen van Lotto, De Buyst en Kluge, kunnen dan weer hun ervaring uitspelen.

Dat kunnen Iljo Keisse en Mark Cavendish ook doen. Het is al een plus dat zij herenigd zijn als duo op de piste. Als ze ook tot topprestaties in staat zijn, is dat alleen maar een bonus. Al deze kleppers moeten voor een heerlijke Zesdaagse van Gent kunnen zorgen in 2021.